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Марина Гаращенко прокомментировала фейк о закупке крема для скорой помощи

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Фото ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко прокомментировала фейк о закупке крема для сотрудников станции скорой помощи. В соцсетях появилась информация о якобы совершённых закупках средства для рук для сотрудников Псковской СМП на сумму более полумиллиона рублей.

По словам Марины Гаращенко информация абсолютно не соответствует действительности. Также она добавила, что на всех постах скорой помощи проведён большой план мероприятий по комфортному пребыванию медицинских и немедицинских работников, уровень зарплат тоже не уменьшился.

«После публикации данной информации мы сразу провели проверку. Закупка смягчающего дезинфицирующего крема для рук для медицинских работников прописана в коллективном договоре, это то обязательство, которое руководитель должен выполнить. Закупка была проведена, но на значительно меньшую сумму — около 30 тысяч на весь год», — пояснила Марина Гаращенко.

Ранее Марина Гаращенко заметила, что страница Псковской станции скорой помощи в соцсети «ВКонтакте» не имеет никакого отношения к медицинскому учреждению.

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