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На строительстве школы на улице Киселёва в Пскове трудятся около 70 человек

Строительство школы. Фото Telegram

Борис Елкин в Telegram-канале рассказал о посещении стройплощадки школы на 525 мест на улице Киселева. Глава города посетил её вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Строительство идет по нацпроекту «Образование» и поможет разгрузить вторую смену в школах Завеличья.

Сейчас строители выполняют устройство монолитной плиты перекрытия 2-го этажа и ведут работы по кладке наружных стен из газобетонных блоков. Фасад здания будет вентилируемый из керамогранитных панелей.

«Работы на объекте идут в две смены, ежедневно здесь трудятся около 70 человек. Однако небольшое отставание от графика все же есть. По поручению главы региона ускорим темп работ и будем еженедельно контролировать ход стройки. Наполнение школы предполагает учебные кабинеты, гардеробы, санузлы, актовый и два спортивных зала, пищеблок, библиотеку, медицинский блок и административные помещения.

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