«Знамя Победы», День города и «Виноград»: псковичи голосуют за событие года в рамках «Народного признания»

10:17, 20 января 2023, ПАИ

Торжественная церемония открытия мемориала «Знамя Победы» в Себежском районе, по данным на 20 января, получает наибольшую поддержку в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие». Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Флаг Идрицкой дивизии был поднят над Рейхстагом в 1945 году, поэтому монумент установили в Себежском районе в посёлке Идрица. Претендент на победу набрал 1195 голосов (примерно 8%).

Вторую позицию пока занимает празднование Дня города в Великих Луках, который прошёл в 2022 году и был приурочен к юбилею Петра I (1152 голоса, около 7%).

Чуть меньше голосов пока набрал эногастрономический фестиваль «Виноград», на котором представили более 40 брендов российского вина и познакомили псковичей с южной кухней, за него проголосовали 729 человек (5%). Такой же процент голосов получил на данный момент и поход «Дорогами памяти и поиска» в честь 80-летия отправки первого партизанского обоза. Достойным награды его сочли 764 человека.

Международную «Вахта памяти-2022», в рамках которой провели экспедицию по обнаружению останков погибших во время Великой Отечественной войны бойцов, поддержали 659 человек (4%).

По 3% голосов набрали:

- Межрайонное первенство по военно-спортивному многоборью памяти шестой роты в Пушкинских Горах (576 голосов)

- Открытие памятного знака в Пскове на месте подвига бойцов-сапёры и военнослужащих войск НКВД (574 голоса)

- Празднование 95-летия Псковского района (549 голосов)

- Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» в Красногородском районе (501 голосов)

- Арт-проект «Многоголосье - 2022» в Великих Луках (498 голосов)

- Развёртывание самого длинного флага в РФ в Пскове (491 голосов)

- Лето живой музыки в Красногородске (480 голосов)

- Фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» в Порхове (474 голосов)

- Легкоатлетический пробег «Старая крепость» в Печорах ( 468 голосов)

- Памятное мероприятие в честь образования Партизанского края в Дедовическом районе (464 голос);

- Празднование 100-летия Ольги Сергеевой в Усвятах (452 голосов);

- Международный фестиваль дикой природы «Росянка- Fest» (451 голос);

- Спартакиада Союзного государства для детей и юношества «Олимпийские надежды» (436 голоса);

- Соревнования по внедорожному GPS- ориентированию в Невеле ( 426 голосов).

По 2% голосов пока имеют:

- Закладка капсулы времени в деревне Сеглицы Плюсского района (430 голосов);

- Соревнования по внедорожному GPS- ориентированию в Невеле ( 426 голосов);

- Астрономический фестиваль «Юрьева ночь» в Пскове (424 голоса);

- Городской суперспецучасток «Кубок княгини Ольги» на ралли «Псков-2022» (402 голоса);

- Фестиваль «Безопасный город» в Пскове (384 голоса);

- Постановка «Симфонии Псковских фресок» (379 голосов);

- Постановка мюзикла «Исполнение желаний в 3-D царстве» в городе Дно (374 голоса);

- Фестиваль современного искусства «Невесомость_ВЛ» в Великих Луках (360 голосов);

- Фестиваль НКО, прошедший в Пскове (357 голосов).

Всего в номинации «Событие» заявлено 27 мероприятий.

Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта, по три участника в каждой из номинаций, которые получат наибольшую поддержку в первом туре. Они пройдут во второй тур народного голосования и получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения результатов двух туров.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь.