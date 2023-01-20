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Какие объявления в газету давали псковичи в XIX веке, рассказали в архиве

Об объявлениях в «Псковских губернских ведомостях» в середине XIX века рассказал Госархив Псковской области в своём Telegram-канале.

«С дозволения начальства разыгрывается в лотерею молодая верховая лошадь, оцененная в 500 руб.: остается малое число билетов и просят Гг. (господ – ред.) желающих взять оставшиеся билеты по 1 рублю серебра», - сообщается в прибавлении к «Псковским губернским ведомостям» от 24 января 1840 г.

«Продается пустошь воле реки Псковы в 25 верстах от г.Пскова 198 десятин земли, в коей третья часть пахотной и сенокосной, а остальная часть под лесом…», «… на Сергиевской улице три дома со службами, с садами…», «…венская коляска нового фасона со всеми дорожными приборами…», «…красного дерева диван, 8 кресел, 6 стульев, 2 ломберных стола…».

Еще предлагали «ручную мельницу хорошей механики и новейшего изобретения, два катка для укатывания полей, каток для белья».

Были объявления и о поиске работы: «некто знающий все части сельского хозяйства, хождение по делам, счетоводство и бухгалтерию; и некто из Немцов, знающий части все сельского хозяйства по плодопеременный метод, предлагают свои услуги».

По правилам издания, желающие узнать подробности или что-то приобрести из перечисленного должны были отправить в редакцию письмо с деньгами «на расходы при получении письма и для ответа».

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