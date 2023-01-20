В комитете по тарифам объяснили рост цен на отопление в домах псковичей

12:04, 20 января 2023, ПАИ

Из-за чего выросли цены на отопление в домах псковичей, объяснила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко. Об этом пишет «АиФ-Псков».

«У нас по всей стране с 1 декабря 2022 года установлен индекс роста платы граждан в 9%, - напомнила она. - И наш регион не исключение: с 1 декабря у нас увеличены тарифы на 9% для населения. Это касается коммунальных услуг, сюда не входит содержание жилого помещения и капремонт».

На этот раз, уточнила Елена Пилипенко, «сошлись два фактора: рост тарифов на 9% и холодный декабрь». По ее словам, для граждан, у которых стоят общедомовые приборы учета тепла, платеж больше, чем в предыдущие месяцы, поскольку и расход был больше. А вот те, кто платит по нормативу, должны были заметить только девятипроцентное повышение тарифа: ведь они платят за тепло в течение всего года одинаковую сумму ежемесячно.

Ранее комментарий по поводу увеличения суммы в квитанциях за отопление дали в МП города «Псковские тепловые сети».