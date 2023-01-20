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Общество

Изменить размер платы за содержание жилья планируют в Пскове

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме планируется изменить в Пскове. Проект соответствующего решения городской Думы обсудили члены комитета по ЖКХ и благоустройству на заседании, которое прошло 20 января под председательством Марины Борисенковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПГД.

Новый размер платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой в среднем будет увеличен на 1,6 рубля за 1 кв. м, уточнили представители администрации Пскова. Они также привели пример расчетов.

Так, с принятием предложенного проекта решения ПГД увеличение размера платы по сравнению с действующей платой составит в абсолютном эквиваленте для нанимателей трехкомнатной квартиры площадью 63 кв. м - 100,8 рубля, двухкомнатной квартиры площадью 52 кв. м - 83,2 рубля, однокомнатной квартиры площадью 33 кв. м - 52,8 рубля.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией «принять».

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