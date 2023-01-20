Ситуацию с утечкой газа в Гдовском районе прокомментировал губернатор

13:12, 20 января 2023, ПАИ

Ситуацию с утечкой газа в гдовском посёлке Смуравьёво-2 прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В процессе уборки строительного мусора в Смуравьёво-2 Гдовского района были повреждены газовые коммуникации, которые остались под снесёнными домами. Переговорил с главой. Он уже выехал на место, вопрос на контроле. Газ перекрыт, и угрозы нет, но в данный момент порядка 570 квартир в посёлке остались без подачи газа», - объяснил глава региона.

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Аварийные бригады работают. По информации на текущий момент, газоснабжение будет восстановлено до конца дня.

«Отдельно проведём проверку, почему коммуникации не были отключены до сноса», - подытожил Михаил Ведерников.