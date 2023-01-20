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Происшествия

В суд направлено уголовное дело по факту кражи при ремонте стадиона в Пскове

В Пскове окончено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по двум эпизодам мошеннических действий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе расследования установлено, что фигурант уголовного дела, 46-летний петербуржец, являясь руководителем строительной компании, заключил контракт в рамках национального проекта «Демография» для реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта». Его строительной фирме предстояло осуществить поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для стадиона.  

Подозреваемый поставлял искусственные покрытия футбольного поля и беговых легкоатлетических дорожек ненадлежащего качества, а также с целью хищения денежных средств закупал и использовал меньший объем материала, что противоречило техническому заданию. 

В результате своих действий гендиректор фирмы, действуя от имени и в интересах муниципального образования, похитил около девяти миллионов рублей.  

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Псковской области. Санкция 159 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. 

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