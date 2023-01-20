ВИДЕО Опровержение нового фейка о станции скорой помощи в Пскове
В социальных сетях продолжают распространяться фейки о Псковской станции скорой медицинской помощи, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. На этот раз появилось видео о том, что машина скорой помощи с номерным знаком К 818 НУ якобы неисправна и заводится с помощью соединения проводов в рулевой колонке.
«На нашем видео, которое было снято сегодня, видно, что данный автомобиль прекрасно заводится, технически исправен и пригоден к эксплуатации», — пишет канал.
Всего на Псковской станции скорой помощи около 170 автомобилей с учётом резервных. Данное количество машин позволяет выходить на линию только исправному транспорту. Автопарк скорой помощи ежегодно обновляется.
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