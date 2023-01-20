23 января автобусы № 4 в Пскове не будут заезжать в аэропорт
Автобусы маршрута № 4 в Пскове не будут заезжать в аэропорт 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
Изменение связано с ограничением движения автотранспорта по части улицы Германа в Пскове 23 января.
Ранее ПАИ сообщало, что 23 января будет закрыто движение автотранспорта по улице Германа (от улицы Островской до дома № 20 на улице Германа).
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