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Общество

ВИДЕО Очередной фейк о машине скорой помощи опровергли в облздраве

Очередной фейк о машине станции скорой помощи опровергли в комитете по здавоохранению Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале облздрава. 

В соцсети «ВКонтакте» появилась недостоверная информация о том, что машина  находится в ненадлежащем внешнем виде и техническом состоянии. 

Фото: Telegram-канал комитета здравоохранения по Псковской области

«Стоит отметить, что фото сделано летом в гараже станции в Великих Луках. Данный автомобиль находился на  длительном ремонте и не осуществлял выезды на вызовы», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, 4 июля уже технически исправный автомобиль после мойки был выпущен на линию.

«В настоящее время машина скорой помощи также находится в рабочем состоянии и выезжает к пациентам», — рассказали в облздраве.

Ранее в соцсетях распространяли фейки, что машина скорой помощи с номерным знаком К 818 НУ неисправна и заводится с помощью соединения проводов в рулевой колонке.

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