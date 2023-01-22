ВИДЕО Очередной фейк о машине скорой помощи опровергли в облздраве

12:32, 22 января 2023, ПАИ

Очередной фейк о машине станции скорой помощи опровергли в комитете по здавоохранению Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале облздрава.

В соцсети «ВКонтакте» появилась недостоверная информация о том, что машина находится в ненадлежащем внешнем виде и техническом состоянии.

«Стоит отметить, что фото сделано летом в гараже станции в Великих Луках. Данный автомобиль находился на длительном ремонте и не осуществлял выезды на вызовы», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, 4 июля уже технически исправный автомобиль после мойки был выпущен на линию.

«В настоящее время машина скорой помощи также находится в рабочем состоянии и выезжает к пациентам», — рассказали в облздраве.

Ранее в соцсетях распространяли фейки, что машина скорой помощи с номерным знаком К 818 НУ неисправна и заводится с помощью соединения проводов в рулевой колонке.