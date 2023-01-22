В Совфеде подчеркнули важность изучения произведений о войне в школе

17:11, 22 января 2023, ПАИ

Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по образованию и культуре Елена Писарева.

«В школьной программе по литературе обязательно должны быть произведения, посвящённые ключевым событиям русской истории XX века, Великой Отечественной войне. Что касается того, нужно ли исключать из программы каких-либо авторов, здесь я не была бы категорична. Другое дело, на чём в образовательной политике делаются акценты. Нельзя забывать, что литература — уникальный способ развития личности», — сказала политик, передаёт РИА Новости.

Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил, что в школьную программу по литературе в этом году внесут изменения. В частности, по словам Вяткина, анализ «Архипелага ГУЛАГ» показал, что многие факты были придуманы. При этом целый ряд произведений советских авторов — «Молодая гвардия» Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева «Горячий снег» — могут вернуться в школьную программу.