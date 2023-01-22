Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Совфеде подчеркнули важность изучения произведений о войне в школе

Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по образованию и культуре Елена Писарева.

«В школьной программе по литературе обязательно должны быть произведения, посвящённые ключевым событиям русской истории XX века, Великой Отечественной войне. Что касается того, нужно ли исключать из программы каких-либо авторов, здесь я не была бы категорична. Другое дело, на чём в образовательной политике делаются акценты. Нельзя забывать, что литература — уникальный способ развития личности», — сказала политик, передаёт РИА Новости.

Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил, что в школьную программу по литературе в этом году внесут изменения. В частности, по словам Вяткина, анализ «Архипелага ГУЛАГ» показал, что многие факты были придуманы. При этом целый ряд произведений советских авторов — «Молодая гвардия» Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева «Горячий снег» — могут вернуться в школьную программу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2023

Турнир по баскетболу в честь годовщины освобождения района прошёл в Великих Луках

22 января 2023

В Великолукском районе разыскивают живущего на болоте инвалида
22 января 2023

Проекты псковских библиотекарей признали одними из лучших в России
22 января 2023

Себежский кот Фаддей стал «символом 2023 года»

22 января 2023

Великолукские самбисты стали призёрами на турнире в Смоленске
22 января 2023

Жизнь как балет
22 января 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 23 января
22 января 2023

Портреты псковских деятелей науки и культуры представит музей «Михайловское»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...