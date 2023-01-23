В Великих Луках демонтируют главную новогоднюю ель
Демонтаж главной новогодней ели начался на площади Ленина в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
На месте работают сотрудники предприятия «Зеленхоз». Сегодня с дерева будут сняты игрушки, мишура и гирлянды.
По словам работников, завтра утром начнется «валка самой ёлки».
25-метровую ёлку в Великие Луки привезли из деревни Жижицы. Перед тем как отправить её в город, пришлось спилить большое количество веток, чтобы дерево не повредило провода.
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