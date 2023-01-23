В Великих Луках демонтируют главную новогоднюю ель

11:19, 23 января 2023, ПАИ

Демонтаж главной новогодней ели начался на площади Ленина в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

На месте работают сотрудники предприятия «Зеленхоз». Сегодня с дерева будут сняты игрушки, мишура и гирлянды.

По словам работников, завтра утром начнется «валка самой ёлки».

25-метровую ёлку в Великие Луки привезли из деревни Жижицы. Перед тем как отправить её в город, пришлось спилить большое количество веток, чтобы дерево не повредило провода.