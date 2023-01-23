Более 230 детей родилось в Псковской области за январь

12:16, 23 января 2023, ПАИ

237 детей родились в Псковской области за январь 2023 года, в том числе 136 малышей появились на свет в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 23 января.

«Уже 133 брака зарегистрировано в этом году в Псковской области», - продолжил он.

Напомним, что впервые с 2009 года церемонии бракосочетания пройдут в День защитника Отечества. Заявления на регистрацию брака на 23.02.2023 отделы ЗАГС города Пскова и города Великие Луки принимают до 22 января, а при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, другие особые обстоятельства) – до 23 февраля включительно.