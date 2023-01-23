Ной, Афина и Венера: какие имена дают псковичи своим детям

12:36, 23 января 2023, ПАИ

Список имен, которые чаще всего дают своим детям псковичи, озвучил председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 23 января.

По его словам, самыми популярными именами в прошлом году стали: Александр, Артем, Матвей, Михаил, София, Мария, Анна, Ева, Ксения.

«Необычные имена прошлого года - Яросвет, Ной, Джейсон, Тейлор, Дамиан, Братислав, Ричард, Оскар; среди девочек - Мариэтта, Мадонна, Северина, Версалия, Венера, Афина, Агата-Натали», - продолжил Сергей Шерстобитов.

Также, по словам председателя комитета юстиции региона, среди псковских родителей популярностью пользуются такие древнерусские имена, как Евстафий, Евлентий, Трифон, Потап, Еремей, Демьян, Прасковья, Маруся, Зинаида, Марфа.

«И в этом году уже были необычные имена: Аселия, Адель, Мариан, Кристиан», - добавил Сергей Шерстобитов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за январь 2023 года родились 237 детей.