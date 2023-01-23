В Кремле объяснили, почему продолжает действовать указ о мобилизации

12:53, 23 января 2023, ПАИ

Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв нужного числа граждан, который завершен. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему не был отменен указ о мобилизации, если она завершена.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, [она] была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», - подчеркнул Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Однако, продолжил он, «кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил, - это связано с исполнением обязанностей военнослужащими», а также с закрытым пунктом указа о мобилизации и так далее. «В этой части это продолжает работать», - сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Псковского областного Собрания обращался к главе государства по теме мобилизации в РФ. Он получил из администрации президента ответ, в котором якобы сообщалось, что действие указа об объявлении частичной мобилизации продолжается. Дмитрий Песков пообещал уточнить, что означает фраза о том, что действие указа продолжается, но отметил, что, вероятно, «это юридическая особенность».