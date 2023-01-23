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Общество

В Пскове порядка 30 детей стоят в очереди на лечение зубов под наркозом

Около 30 детей стоят в очереди на лечение зубов под общим наркозом в детской областной больнице. Такую процедуру проводят пациентам, которым невозможно оказать помощь на обычном стоматологическом кресле, сообщила главврач медучреждения Анна Митюшкина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 января.

По ее словам, в следующем году будет 20 лет, как детская областная больница работает в собственных корпусах. Оборудование, которое было закуплено при постройке медучреждения, уже устаревает, но, тем не менее, в рамках президентской программы развития детского здравоохранения больнице удалось получить новые томографы для магнитно-резонансной терапии и стамотологическую установку для лечения под общим наркозом. 

«Есть дети, которым невозможно оказать помощь на обычном стоматологическом кресле. Таких комиссия отправляет к нам, доктор сверяет все показания, есть определённая очередь, и потом ребёнка лечат. В очереди стояло около 30 деток, сейчас пересматривается всё, какое количество детей», - отметила Анна Митюшкина.

По её словам, общий наркоз - это достаточно серьезная маникупляция, которая имеет свои последствия, поэтому необходимо учитывать все условия.

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