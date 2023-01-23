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Общество

Около 150 псковичей приняли участие в акции проекта «Культурная дорога»

Акция «Новый год с культурной дорогой» прошла в рамках проекта «Культурная дорога» в Пскове с 16 по 20 января. В ней приняли участие 150 учеников из четырех школ города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы. 

Фото здесь и далее: Софья Радион

Одной из целей проекта является популяризация исторических праздников, поэтому организаторы приняли решение о проведении просветительской акции, приуроченной к Новому году. Школьникам рассказали о реформах Петра I относительно Нового года, истории и традициях праздника в Пскове и у народа сето. 

«Мы изначально не хотели просто прийти и шаблонно передать информацию, мы хотели заинтересовать слушателей, сделать так, чтобы эти знания остались с ними надолго, чтобы это мероприятие оставило в памяти приятные воспоминания. Тогда мы решили добавить актёров — костюмированных Петра I, Екатерину I, крестьянок. Наше выступление делится на две части: интерактивно-развлекательную, то есть выступление актеров, которые в форме сценок и коротких эпизодов наглядно показывали процесс принятия реформ относительно Нового года, и теоретическую, где выступающие подробно рассказывали о традициях на Псковщине и у народа сето. Показывали отрывок из телепередачи «По секрету всему свету» в Псковской области с участием Ольги Кузьминой. Сама акция занимала 40 минут», - отметила региональный руководитель проекта Софья Радион. 

В команду, которая занималась организацией акции, вошли десять человек: студенты ПсковГУ, ученики школ № 12, 18, 8 и 26.  

Как объяснила Софья Радион, главной трудностью стал карантин, который охватил школы региона, из-за него подготовка и проведение акции растянулись на два месяца. 

«Самое приятное – это отзывчивость школ, в которые мы приходили. Директора и завучи помогали в организации, и мы с удовольствием снова проведём подобные мероприятия для них. Акция прошла в школах № 10, 15, 26 и 12», - добавила Софья Радион.  

Содействие в проведении акции оказали управление образования Пскова, информационные службы и проект «Вечевой орден». 

Напомним, «Культурная дорога» - это региональный проект Псковской области, реализованный школьником Денисом Жгуновым. Проект поддержали губернатор Михаил Ведерников и правительство региона. 

В частности, в рамках проекта «Культурная дорога» автобус № 17 превратили в своеобразный музей. В нём можно увидеть и прослушать информацию о великих личностях Пскова, значимых исторических событиях, узнать о природе Псковской области. 

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