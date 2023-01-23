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Культура

Более 1000 человек посетили выставку «Россия. Истоки» в Изборске

Более 1000 человек посетили выставку «Россия. Истоки» в музее-заповеднике «Изборск» за первый месяц ее работы. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».   

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

«Каждый день мы получаем самые добрые слова. Благодарим вас за отзывы!» - написали сотрудники музея. 

Одним из почетных гостей выставки стала кандидат искусствоведения Тамара Шулакова. Она поделилась своими впечатлениями. 

«В культурном пространстве Псковской области произошло событие огромного значения, к сожалению, мало кем замеченное: в древнем Изборске открылся прекрасно оборудованный, замечательного дизайна современный выставочный зал. В городе художников, каким издревле является Псков, выставочных пространств всегда будет недостаточно, а современных, стильных, специализированных - тем более. <...> Итак, с новым выставочным залом вас, дорогие изборяне, псковичи и наши гости! Событие достойное, и открылось достойно», - сказала она.  

Тамара Шулакова отметила, что несколько значимых музеев Санкт-Петербурга от Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» до самого Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» объединили усилия по созданию выставочного проекта «Россия. Истоки».

 

«Приезжайте, посмотрите обязательно! Послушайте высококвалифицированный рассказ-оду в честь alma mater от Ольги Анатольевны Васильевой, известного псковского искусствоведа, выпускницы той самой знаменитой на все века Академии художеств Санкт-Петербурга! И первая выставка достойна внимания взыскательной публики - столичный уровень произведений, выставочной подачи, наконец, сама тема истории России, истории ее искусства и ее гордости -талантливейшего народа - представлена самым убедительным образом - языком изобразительного искусства», - подчеркнула Тамара Шулакова.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Адрес: Изборск, улица Печорская, 37.  

Напомним, на выставке «Россия. Истоки» представлены произведения великих художников — Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других мастеров русского искусства. 

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