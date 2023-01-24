Продолжается реконструкция пограничного пункта пропуска «Бурачки»
На территории автомобильного пункта пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе продолжаются строительно-монтажные работы без остановки его функционирования. Об этом сообщил начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Связанные с работами неудобства для должностных лиц контролирующих органов, перевозчиков и физических лиц продолжают иметь место. Часть территории пункта пропуска по-прежнему занята под строительство новых сооружений и реконструкцию различных сетей. Процесс идет. А мы продолжаем работать, не снижая ни темпов оформления, ни качества контроля», - рассказал Игорь Ерошин.
По его словам, несмотря на реконструкцию, сотрудники таможенного поста не позволили вывезти из России иконы, шкатулки, открытки, большое количество старинных монет и банкнот, археологические артефакты и прочие культурные ценности.
«В 2022 году сотрудники таможенного поста «Бурачки» возбудили 1485 дел об административных правонарушениях. Это на 20% больше, чем в 2021 году», - добавил начальник Псковской таможни.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило деньги на реконструкцию пограничного пропускного пункта «Бурачки».
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