Продолжается реконструкция пограничного пункта пропуска «Бурачки»

12:45, 24 января 2023, ПАИ

На территории автомобильного пункта пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе продолжаются строительно-монтажные работы без остановки его функционирования. Об этом сообщил начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Связанные с работами неудобства для должностных лиц контролирующих органов, перевозчиков и физических лиц продолжают иметь место. Часть территории пункта пропуска по-прежнему занята под строительство новых сооружений и реконструкцию различных сетей. Процесс идет. А мы продолжаем работать, не снижая ни темпов оформления, ни качества контроля», - рассказал Игорь Ерошин.

По его словам, несмотря на реконструкцию, сотрудники таможенного поста не позволили вывезти из России иконы, шкатулки, открытки, большое количество старинных монет и банкнот, археологические артефакты и прочие культурные ценности.

«В 2022 году сотрудники таможенного поста «Бурачки» возбудили 1485 дел об административных правонарушениях. Это на 20% больше, чем в 2021 году», - добавил начальник Псковской таможни.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило деньги на реконструкцию пограничного пропускного пункта «Бурачки».