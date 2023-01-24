«Единая Россия» выдвинет кандидата на выборах главы Пустошкинского района

15:36, 24 января 2023, ПАИ

Есть ли у единороссов кандидат на досрочные выборы в Пустошкинском районе, рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Напомним, что решение суда о законности импичмента главе Пустошкинского района вступило в законную силу .

«У «Единой России» всегда есть кандидат на любую должность. Мы участвуем в любых выборах: маленьких, больших, областных депутатов избираем. Мы стараемся, чтобы наши кандидаты участвовали в выборах всех уровней. На главу района есть целый пул способных кандидатов», - сообщил Александр Козловский.

По его словам, на днях пройдёт сессия, на которой назначат дату выборов, и «Единая Россия» запустит процесс предварительного дистанционного голосования, где определится кандидат на выборы главы Пустшкинского района.