Новый мультфильм из серии «Наши краше!» презентовал Михаил Ведерников

13:40, 24 января 2023, ПАИ

Новый выпуск мультфильма из серии «Наши краше!» представил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Анна Роор, преподаватель детской музыкальной школы № 1 Пскова, расскажет вам, что связывает великого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова с Псковской землей», - анонсировал Михаил Ведерников.

Напомним, что прошлый выпуск проекта вышел 16 января. Посмотреть его можно здесь.