Новый мультфильм из серии «Наши краше!» презентовал Михаил Ведерников
Новый выпуск мультфильма из серии «Наши краше!» представил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Анна Роор, преподаватель детской музыкальной школы № 1 Пскова, расскажет вам, что связывает великого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова с Псковской землей», - анонсировал Михаил Ведерников.
Напомним, что прошлый выпуск проекта вышел 16 января. Посмотреть его можно здесь.
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