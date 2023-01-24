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Культура

Новый мультфильм из серии «Наши краше!» презентовал Михаил Ведерников

Новый выпуск мультфильма из серии «Наши краше!» представил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Анна Роор, преподаватель детской музыкальной школы № 1 Пскова, расскажет вам, что связывает великого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова с Псковской землей», - анонсировал Михаил Ведерников.

Напомним, что прошлый выпуск проекта вышел 16 января. Посмотреть его можно здесь.

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