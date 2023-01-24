Останки 388 бойцов подняли псковские поисковики за прошлый год

15:03, 24 января 2023, ПАИ

Останки 388 бойцов подняли из земли псковские поисковики в 2022 году, в том числе в ходе поисковой экспедиции «Вахта Памяти». Об этом рассказала руководитель областной военно-патриотической организации «След Пантеры», председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По ее словам, за год в регионе появилось еще десять воинских захоронений. Поисковикам удалось установить личности 50 бойцов.

«Ведется большая работа, если установили личность бойца, то ищем родственников, которые ждут. Найти получается не всегда, например есть те, чьих родственников найти не можем до сих пор. В том году была история, что приехал внук бойца, которого подняли в Себежском районе. Те останки захоронили в Себежском районе. Правнуку рассказали всю историю, как погиб прадед», - сказала Анна Шуняева.