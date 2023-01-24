Около 200 человек присоединились к поисковому движению в Псковской области

16:12, 24 января 2023, ПАИ

Около 200 человек присоединились к поисковому движению в Псковской области. Об этом сообщила руководитель областной военно-патриотической организации «След Пантеры», председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она объяснила, что до 16 лет человек является волонтером, а после становится полноценным поисковиком. Самому молодому волонтеру исполнилось десять лет, а самому взрослому поисковику - 86 лет.

Ранее Анна Шуняева подвела итоги работы псковских поисковиков и сообщила, что за 2022 год благодаря им были перезахоронены останки 388 бойцов.