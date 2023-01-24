Часть земли в себежской деревне Савкино изымут у владельца из-за нарушений
Из незаконного владения в пользу государства изымут часть земли в акватории с береговой полосой ручья, отходящего от реки Шевянка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.
Общая площадь участка - более двух тысяч квадратных метров, часть которых вопреки требованиям водного и земельного кодексов находились в частной собственности гражданина.
Себежский районный суд удовлетворил исковые требования Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры об истребовании в пользу Российской Федерации из чужого незаконного владения части земель, занятой акваторией и береговой полосой водного объекта, и признал недействительными результаты проведенного ранее межевания.
Вступившее в силу судебное решение направлено для исполнения в Управление Росреестра по Псковской области.
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