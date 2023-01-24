Часть земли в себежской деревне Савкино изымут у владельца из-за нарушений

17:48, 24 января 2023, ПАИ

Из незаконного владения в пользу государства изымут часть земли в акватории с береговой полосой ручья, отходящего от реки Шевянка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Общая площадь участка - более двух тысяч квадратных метров, часть которых вопреки требованиям водного и земельного кодексов находились в частной собственности гражданина.

Себежский районный суд удовлетворил исковые требования Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры об истребовании в пользу Российской Федерации из чужого незаконного владения части земель, занятой акваторией и береговой полосой водного объекта, и признал недействительными результаты проведенного ранее межевания.

Вступившее в силу судебное решение направлено для исполнения в Управление Росреестра по Псковской области.