Жившего на болоте инвалида из Великолукского района обнаружили мёртвым

22:17, 24 января 2023, ПАИ

Жившего на болоте инвалида из Великолукского района обнаружили погибшим. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «След» Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Поисковый отряд «След» Великие Луки»

«Виталий из деревни Тарасы найден в болоте, где и предполагали. К сожалению, мёртв», — говорится в сообщении. Поисковики также выразили отдельную благодарность Александру за предоставление техники для поиска пропавшего.

Напомним, что мужчина с 11 января добровольно жил на болоте, выходя на связь. Кроме того, он был «не вполне психически здоров».