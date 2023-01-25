Более 2800 детей родилось в Псковском перинатальном центре за год

15:33, 25 января 2023, ПАИ

Более 2800 детей появилось на свет в Псковском перинатальном центре в 2022 году. Больше всего родилось девочек — 1 503, мальчиков — 1 348. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

В прошлом году были приняты роды у 2 822 женщин из Пскова и 25 других муниципальных образований области.

В Псковском перинатальном клиническом центре оказывается широкий спектр квалифицированной и специализированной амбулаторно-поликлинической и стационарной акушерско-гинекологической помощи до беременности, в период беременности, во время родов и в послеродовом периоде, а также услуги по планированию семьи и охране репродуктивного здоровья.

Ранее сообщалось, что за январь 2023 года в Псковской области родилось более 230 детей.