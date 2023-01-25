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Общество

Губернатор вместе с дольщиками проконтролировал строительство дома на Петровской в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку многоквартирного жилого дома № 4б на улице Петровской в Пскове с целью контроля за работами на объекте 25 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Напомним, пятиэтажный дом должны были сдать еще в августе 2019 года, однако в связи с нехваткой финансовых средств у застройщика сроки затянулись. Основной объем строительных работ на объекте выполнен: дом подведен под крышу, установлены оконные заполнения, частично выполнена черновая внутренняя отделка и проведены инженерные сети.

В конце прошлого года в целях завершения строительства объекта был заключен договор с подрядной организацией. Разработан и утвержден график производства работ.

В соответствии с указанным графиком, на прошлой неделе подрядчик зашел на стройплощадку и приступил к работам. Начато обустройство входных групп в коммерческие помещения, ведется монтаж фундаментов, устанавливается новая опалубка взамен пришедшей в негодность. Одновременно делаются отливы на окнах, идет подготовка к сварочным и прочим работам. Параллельно вносятся коррективы в проект.

Михаил Ведерников осмотрел дом снаружи, прошел по этажам, оценив состояние помещений с учетом затянувшегося строительства и качество вновь выполняемых работ. На объекте также присутствовали Заместитель Губернатора Игорь Шатурный, председатель областного Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководитель Комитета по региональному контролю и надзору Андрей Кириленок, Глава города Пскова Борис Елкин, представители подрядной организации, организации — застройщика и участники долевого строительства.

Одна из дольщиц поинтересовалась, не будет ли в помещениях плесени при последующей эксплуатации квартир. Председатель Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кириленок отметил, что перед отделкой дом будет просушен и тщательным образом обследован. «При производстве строительных работ будут соблюдены соответствующие технологии», — заверил он.

По итогам губернатор отметил, что завершающий этап строительства будет вестись под пристальным контролем профильных исполнительных органов области, Управления капитального строительства Псковской области и дольщиков. «Мне коллеги еженедельно докладывают, по этому вопросу я держу руку на пульсе», — сказал Михаил Ведерников.

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