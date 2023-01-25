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Министр науки РФ отметил ПсковГУ как динамично развивающийся вуз

Скриншот трансляции конференции. Официальный Telegram-канал Псковской области

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил ПсковГУ как яркий пример динамично развивающегося регионального вуза. Об этом он сообщил на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российского студенчества. 

«В ряде регионов благодаря участию в федеральных программах ожили университеты и стали менять ситуацию с потоками: приезжать или оставаться стало больше, чем уезжать. Есть яркий пример —  Псковский госуниверситет», — приводит слова главы министерства пресс-служба вуза.

Валерий Фальков отметил, что Псков — это самобытный город с хорошими традициями, интересной архитектурой и историей, и добавил, что в Псковской области, как и во многих других регионах, долгие годы сталкивались с тем, что молодёжь уезжала поступать в крупные города.

«Университет за последний год предпринял неординарные усилия: стал участником программы «Приоритет 2030», строит новый корпус медицинского факультета, развивает спортивную инфраструктуру, здесь открылась передовая инженерная школа. В этом году существенно повысился средний балл ЕГЭ, потому что престижно стало поступать в свой родной вуз», — заявил он. 

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин поддержал предложение студента ПсковГУ Дениса Долгова о создании «Зимней инженерной школы», которое он озвучил во время встречи с главой государства на площадке кластера «Ломоносов».

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