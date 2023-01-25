Глава Пскова планирует возобновить прямые эфиры в соцсетях

23:53, 25 января 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин планирует возобновить традиционные прямые эфиры в социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью главному редактору студенческого проекта «ТОЛК». Он отметил, что это хороший формат, в рамках которого получается вести прямой диалог с жителями города.

«Это куда приятнее. Я люблю вести трансляции и вообще присутствовать на прямых эфирах. Получается как-то искреннее, когда запись немного по-другому настраиваешься на всё», — пояснил глава города.

Напомним, впервые Борис Елкин провёл прямой эфир в октябре 2021 года. Первый эфир длился около 20 минут и был посвящён ряду тем, связанных с Детским парком.