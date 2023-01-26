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Культура

Отбор в оркестр Детской филармонии Псковской области продлится до 5 февраля

Прослушивания для включения в состав оркестра русских народных инструментов на базе Детской филармонии Псковской области будут проходить в дистанционном формате и продлятся до 5 февраля. Об этом сообщила солист-инструменталист высшей категории ансамбля русской музыки «Псков» Юлия Баранчикова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, на данный момент письма с информацией о прослушиваниях уже разосланы в музыкальные школы региона. 

Заведующая Центром непрерывного образования в сфере культуры и образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» Анжелика Романюк уточнила, что в оркестр будут набирать одарённых ребят в возрасте от 9 лет, и выразила надежду, что в дальнейшем дети заинтересуются музыкой и продолжат обучение в колледже искусств.

Напомним, проект «Детская филармония» будет реализован на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств. Его главной целью является развитие кадрового потенциала региона в сфере культуры. На базе филармонии планируется создание двух коллективов: детского оркестра русских народных инструментов и детского камерного оркестра. 

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