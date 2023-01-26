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Общество

В Совете при президенте отметили важность повышения статуса педагога

О том, каких результатов профессиональное сообщество ждет от Года педагога и наставника, объявленного в РФ в 2023-м в соответствии с поручением президента РФ, рассказала экс-депутат Госдумы РФ, член Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Любовь Духанина в эфире программы «Главное на Седьмом» радиостанции «Седьмое небо» 107.1 FM.

«Мы многие годы говорили о необходимости поднять статус учителя и педагога. И педагогическое сообщество, конечно, находится в ожидании большего внимания к себе», - отметила она.

Любовь Духанина также напомнила, что в своем выступлении на открытии Года педагога и наставника губернатор Псковской области Михаил Ведерников перечислил меры социальной поддержки педагогов. В частности, по его словам, увеличится финансирование для предоставления жилья работникам сферы образования.

«Любой учитель - это профессионал, и он должен жить в комфортных условиях. У него должны быть соответствующий уровень благополучия и время, которое он должен уделять себе и своей семье», - подчеркнула председатель Совета по профквалификациям в сфере образования.

Кроме того, по ее словам, важно, чтобы рядом с детьми были профессиональные учителя, которые смогут «сформировать активную позитивную позицию по отношению к жизни у наших учеников».

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В Совете при президенте отметили важность повышения статуса педагога

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