Свиной грипп распространяется в Псковской области

17:40, 26 января 2023, ПАИ

Чуть больше одной тысячи пациентов обследованы лабораторным методом на грипп в Псковской области на прошлой неделе. Это составляет 20,3% от общего количества заболевших ОРВИ в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению в Псковской области.

По результатам лабораторных исследований грипп был выявлен у 150 человек. Самым распространённым штаммом является свиной грипп — 48%.

Комитет по здравоохранению Псковской области призывает при наличии симптомов ОРВИ не заниматься самолечением, а оставаться дома и обращаться к врачу.

Основными симптомами ОРВИ являются: заложенность носа, насморк, чихание, зуд в носу; боль в горле; кашель сухой или влажный; повышение температуры; общее недомогание, отсутствие аппетита, головные боли, сонливость; расстройство пищеварения.

Напомним, что заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 1,5 % и составила 80,46 на десять тысяч населения Псковской области.