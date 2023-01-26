Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 160 км автомобильных дорог отремонтировали в Псковской области за год

Более 160 километров автомобильных дорог отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области за 2022 год. Большое значение уделялось использованию современных технологий и материалов, которые доказали свою результативность, сообщается в группе «Дороги Псковской области» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: группа «Дороги Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В группе отметили, что на дорожных объектах прошлого года впервые в регионе применялась технология восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации с добавлением неорганических материалов. Так, в ходе ремонта автомобильной дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево, ведущей к деревне Самолва, где расположены мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва», технология использовалась для повышения прочности конструкции всей дорожной одежды и увеличения межремонтных сроков.

Согласно требованиям нацпроекта, на всех объектах широко применялся асфальтобетон, соответствующий современным стандартам качества и ГОСТа. «Компоненты использовались те же, но их пропорции подбирались для каждого слоя дорожного покрытия с учётом климатических условий, нагрузки и других показателей, благодаря чему покрытие служит дольше и является более устойчивым к образованию колеи даже при высоких нагрузках и перепадах температуры», — говорится в сообщении. 

Также в сообществе рассказали, что в Псковской области не первый год при ремонте региональных и местных автомобильных дорог используются и гофрированные металлические водопропускные трубы, которые выдерживают значительные нагрузки, устойчивы к коррозии и технологичны при монтаже. «Установка труб не нарушает прочности основания дорожного полотна: они монтируются на бетонных фундаментах, амортизируются насыпными подушками из песчано-гравийных смесей, закрепляются специальными связками. Кроме того, по механической прочности и долговечности водопропускные гофрированные трубы нисколько не уступают бетонным», — отметили в группе. 

Напомним, что в 2023 году около 165 километров автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения планируется привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2023

Псковский эксперт назвал необходимые условия для развития малых городов
26 января 2023

Более 160 км автомобильных дорог отремонтировали в Псковской области за год
26 января 2023

Преподаватель Псково-Печерской семинарии стал лауреатом премии «Имперская культура»
26 января 2023

«Экопром» назвал преимущества электронной квитанции за обращение с ТКО
26 января 2023

В России опробуют систему, не позволяющую продавать просрочку
26 января 2023

Студенты сыграли в «Мафию» с артистами Псковского драмтеатра
26 января 2023

В России работают над новым профстандартом для педагогов
26 января 2023

Свиной грипп распространяется в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...