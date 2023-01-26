Более 160 км автомобильных дорог отремонтировали в Псковской области за год

19:51, 26 января 2023, ПАИ

Более 160 километров автомобильных дорог отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области за 2022 год. Большое значение уделялось использованию современных технологий и материалов, которые доказали свою результативность, сообщается в группе «Дороги Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В группе отметили, что на дорожных объектах прошлого года впервые в регионе применялась технология восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации с добавлением неорганических материалов. Так, в ходе ремонта автомобильной дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево, ведущей к деревне Самолва, где расположены мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва», технология использовалась для повышения прочности конструкции всей дорожной одежды и увеличения межремонтных сроков.

Согласно требованиям нацпроекта, на всех объектах широко применялся асфальтобетон, соответствующий современным стандартам качества и ГОСТа. «Компоненты использовались те же, но их пропорции подбирались для каждого слоя дорожного покрытия с учётом климатических условий, нагрузки и других показателей, благодаря чему покрытие служит дольше и является более устойчивым к образованию колеи даже при высоких нагрузках и перепадах температуры», — говорится в сообщении.

Также в сообществе рассказали, что в Псковской области не первый год при ремонте региональных и местных автомобильных дорог используются и гофрированные металлические водопропускные трубы, которые выдерживают значительные нагрузки, устойчивы к коррозии и технологичны при монтаже. «Установка труб не нарушает прочности основания дорожного полотна: они монтируются на бетонных фундаментах, амортизируются насыпными подушками из песчано-гравийных смесей, закрепляются специальными связками. Кроме того, по механической прочности и долговечности водопропускные гофрированные трубы нисколько не уступают бетонным», — отметили в группе.

Напомним, что в 2023 году около 165 километров автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения планируется привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта.