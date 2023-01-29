День освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января, пишет calend.ru. День воинской славы России установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ.
В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг Северной столицы сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом возможно было только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его.
18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. В результате побед Советских Вооруженных сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 года появилась возможность для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом.
14 января советские войска перешли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и уничтожили окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские войска начали наступление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января освободили Новгород.
27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.
Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища. Кроме того, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.
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