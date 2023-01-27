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Общество

Борис Елкин пожелал блокадникам мира и любви близких

Глава Пскова Борис Елкин пожелал мира, здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких ветеранам, которые прошли блокаду Ленинграда. Обращение к ним он разместил в своем телеграм-канале.

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда. Она длилась 900 дней. От голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей, напомнил Борис Елкин.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Я сам родом из Ленинграда. Моя бабушка – житель блокадного Ленинграда – работала во время войны на заводе. К сожалению, ее с нами уже нет. Но все те истории, которые она мне рассказывала, я пропускал через себя», - поделился глава города.

Он подчеркнул, что на долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но это не сломило их волю к победе. Борис Елкин также отметил, что это легендарный пример стойкости и мужества, который навсегда останется в памяти поколений.

Видео: телеграм-канал Бориса Елкина

«65 свидетелей блокады Ленинграда живет в нашем городе. И в этот день хочу сказать им самые искренние пожелания мира, здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких! Мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, которые ценой собственной жизни приблизили Победу!» - написал глава города.

Ранее сообщалось, что в Пскове поздравили блокадников с годовщиной освобождения Ленинграда.

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