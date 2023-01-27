Мухаммад Шехов и его соперник показали одинаковый вес перед боем

19:40, 27 января 2023, ПАИ

Одинаковый вес перед боем на RCC Boxing Promotions показали Мухаммад Шехов и Элли Мверанги, сообщается в группе RCC Boxing Promotions в соцсети «ВКонтакте».

Завтра в Екатеринбурге состоится первый профессиональный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions в этом году. Фанатов ждут десять поединков с участием боксёров из России, Танзании, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. Сегодня участники турнира прошли процедуру взвешивания.

10-я пара, 8 x 3 минут, до 55,3 килограмма:

– 56,4 килограмма — Мухаммад Шехов, Екатеринбург, Россия (11-0-1, 3 KOs),

– 56,4 килограмма — Элли Мверанги, Дар-эс-Салам, Танзания (12-4, 8 KOs).

Великолукский боксёр в 2020 году получил свой первый титул — пояс европейского чемпиона WBO. После этого он поднялся на шестую строчку рейтинга WBO и вошёл в топ-15 лучших боксёров Всемирной боксёрской ассоциации.