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Спорт

Мухаммад Шехов и его соперник показали одинаковый вес перед боем

Одинаковый вес перед боем на RCC Boxing Promotions показали Мухаммад Шехов и Элли Мверанги, сообщается в группе RCC Boxing Promotions в соцсети «ВКонтакте».

Фото: RCC Boxing Promotions

Завтра в Екатеринбурге состоится первый профессиональный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions в этом году. Фанатов ждут десять поединков с участием боксёров из России, Танзании, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. Сегодня участники турнира прошли процедуру взвешивания.

10-я пара, 8 x 3 минут, до 55,3 килограмма:
– 56,4 килограмма — Мухаммад Шехов, Екатеринбург, Россия (11-0-1, 3 KOs),
– 56,4 килограмма — Элли Мверанги, Дар-эс-Салам, Танзания (12-4, 8 KOs).

Великолукский боксёр в 2020 году получил свой первый титул — пояс европейского чемпиона WBO. После этого он поднялся на шестую строчку рейтинга WBO и вошёл в топ-15 лучших боксёров Всемирной боксёрской ассоциации.

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