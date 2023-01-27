Псковская полиция уделит особое внимание борьбе с экономическими преступлениями

23:00, 27 января 2023, ПАИ

О планах псковской полиции на начавшийся год сообщил начальник регионального управления МВД РФ Алексей Овсянников на пресс-конференции по итогам работы за 2022 год. Об этом пишет «Псковская правда».

Среди планов — борьба с наркотиками. За 2022 год вместе с ФСБ и таможней сотрудники УМВД изъяли 416 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. «Огромные усилия предпринимаются, чтобы подорвать здоровье нашей нации», — констатировал начальник управления.

Он добавил, что особое внимание будет уделено выявлению экономических преступлений, особенно в части реализации госпрограмм. Например, в ушедшем году в регионе зафиксировали 37 фактов коррупции. «Псковская область не территория коррупционных преступлений. Выдающихся преступлений у нас нет, громких коррупционных преступлений, слава богу, давно не было», — заметил Алексей Овсянников.

Ситуация на дорогах Псковской области также улучшается. По всем показателям наблюдается снижение: общее число ДТП по сравнению с 2021 годом сократилось на 9,4 %, раненых в авариях стало меньше на 4,5 %, погибших — на 0,9 %. Тем не менее, заметил начальник УМВД, достичь планового показателя количества погибших пока не удалось. «Прогноз был 92 погибших, а у нас — 109», — сказал он.

Отмечается, что основными причинами аварий на дорогах региона остаются несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, нарушение правила проезда пешеходных переходов, несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков, выезд на полосу встречного движения и неправильный выбор дистанции.