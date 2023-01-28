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Мухаммад Шехов: «Меня стоит ждать за океаном»

Фото Luki-News

В главном поединке вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions встретились Мухаммад Шехов и Элли Мверанги. Спортсмен из Танзании не привезёт домой победу ― Шехов уверенно показал своё превосходство и победил, по единогласному решению судей. Об этом сообщает группа RCC Boxing Promotions.

«Хороший бой провели, я соскучился по боксу и сегодня получил удовольствие. Полную дистанцию прошли ― проверил свои силы, насколько я готов, чего не хватает. Понимаю, что на 10 и на 12 раундов тоже готов. Элли Мверанги корявый в бою, но с такими соперниками мы растём. Мне понравилось с ним боксировать. Я бывал в Штатах, много с кем работал. У них почти у всех нестандартный бокс, если сравнивать с россиянами.

Меня стоит ждать и за океаном. Я заряжен и физически, и эмоционально. Надеюсь, что скоро всё будет. А моя задача ― тренироваться. Сейчас надо домой приехать ― меня ждут трое детишек», — сообщил Мухаммад Шехов.

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