Великолучанин Мухаммад Шехов заявил о намерении бороться за титул чемпиона мира по боксу

10:31, 29 января 2023, ПАИ

Великолучанин Мухаммад Шехов заявил о намерении бороться за титул чемпиона мира по боксу.

«Победа за нами! Благодарю каждого из вас за поздравления! Поверьте, вашу поддержку я ощущал всем сердцем. И за это говорю искреннее спасибо. Двигаемся дальше, за титулом чемпиона мира! Дальше — больше! Всем добра и мира!» — написал спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Мухаммад Шехов одержал победу над танзанийским боксёром Элли Мверанги. Бой состоялся 28 января в Екатеринбурге в рамках профессионального турнира по боксу от RCC Boxing Promotions.

Спортсмены провели на ринге восемь полных раундов по три минуты, по окончании которых единогласным решением судей победу присвоили Мухаммаду Шехову.