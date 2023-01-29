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Спорт

Великолучанин Мухаммад Шехов заявил о намерении бороться за титул чемпиона мира по боксу

Фото со страницы спортсмена

Великолучанин Мухаммад Шехов заявил о намерении бороться за титул чемпиона мира по боксу.

«Победа за нами! Благодарю каждого из вас за поздравления! Поверьте, вашу поддержку я ощущал всем сердцем. И за это говорю искреннее спасибо. Двигаемся дальше, за титулом чемпиона мира! Дальше — больше! Всем добра и мира!» — написал спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Мухаммад Шехов одержал победу над танзанийским боксёром Элли Мверанги. Бой состоялся 28 января в Екатеринбурге в рамках профессионального турнира по боксу от RCC Boxing Promotions. 

Спортсмены провели на ринге восемь полных раундов по три минуты, по окончании которых единогласным решением судей победу присвоили Мухаммаду Шехову.

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