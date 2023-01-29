Великолучанин Мухаммад Шехов заявил о намерении бороться за титул чемпиона мира по боксу
Великолучанин Мухаммад Шехов заявил о намерении бороться за титул чемпиона мира по боксу.
«Победа за нами! Благодарю каждого из вас за поздравления! Поверьте, вашу поддержку я ощущал всем сердцем. И за это говорю искреннее спасибо. Двигаемся дальше, за титулом чемпиона мира! Дальше — больше! Всем добра и мира!» — написал спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что Мухаммад Шехов одержал победу над танзанийским боксёром Элли Мверанги. Бой состоялся 28 января в Екатеринбурге в рамках профессионального турнира по боксу от RCC Boxing Promotions.
Спортсмены провели на ринге восемь полных раундов по три минуты, по окончании которых единогласным решением судей победу присвоили Мухаммаду Шехову.
Великолучанин Мухаммад Шехов заявил о намерении бороться за титул чемпиона мира по боксу
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