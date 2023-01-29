В Пыталово идёт набор детей для занятий тайским боксом
Пыталовский клуб смешанных единоборств «Змей Горыныч» объявил дополнительный набор детей в возрасте 10–13 лет для занятий тайским боксом. Об этом на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» заявил тренер клуба Максим Максимов.
«Уровень физической подготовки значения не имеет», — утверждает Максим.
Занятия бесплатные, экипировку клуб предоставляет, выезды на соревнования оплачивает. Количество мест ограничено. Тренировки проводятся во вторник и четверг.
Отметим, что вчера пятеро спортсменов клуба заняли призовые места и будут участвовать в первенстве СЗФО.
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