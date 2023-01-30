Псковичей призвали быть внимательнее в сложных погодных условиях

07:44, 30 января 2023, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о необходимости повышенного внимания при управлении автомобилем при неблагоприятных погодных условиях. Сообщение опубликовали в соцсетях ведомства.

При движении на автомобиле в условиях снегопада и гололедицы следует учитывать увеличенную тормозную дистанцию: расстояние до впереди идущего автомобиля должно быть максимальным, подчеркнули в Госавтоинспекции.

Также водителям напомнили, что в сложившихся условиях категорически запрещаются резкие ускорения, торможения и перестроения. По словам специалистов, все эти маневры, совершаемые в гололед и снегопад, даже на ровной дороге неизбежно приводят к потере сцепления с покрытием и последующему срыву автомобиля в занос.

«Скоростной режим движения необходимо выбирать не только исходя из общей скорости транспортного потока, но и с учетом индивидуальных свойств автомобиля, а также типа установленных автомобильных покрышек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Псковской области ожидается небольшой снег, местами умеренный, возможна метель.