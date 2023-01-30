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Великолукские боксеры примут участие в первенстве СЗФО

Боксеры из Великих Лук примут участие в первенстве СЗФО по результатам областных соревнований. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

За победу боролись 157 спортсменов из районов Псковской области. Среди боксеров, которые заняли первые места и отобрались на первенство СЗФО: Кирилл Коршаков, Владислав Тамбулатов, Антон Андреев, Никита Ганченков, Илья Петров, Егор Савин, Максим Волченков, Виктор Петраковцев, Андрей Севостьянов, Алексей Седунов, Никита Кунгурцев.

Напомним, что первенство Псковской области по боксу среди юношей и девушек 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения проходило в Пустошке с 27 по 29 января.

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