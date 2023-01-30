Псковских водителей попросили отказаться от обгонов в непогоду

12:49, 30 января 2023, ПАИ

Советы по вождению в зимнее время года дал псковичам президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Эксперт порекомендовал водителям в это время года отказаться от обгонов. «Это самый опасный маневр, которому не обучают в автошколах, там учат движению в городе на скорости 40-60 километров в час», - заметил он.

Олег Мыслевич также напомнил о необходимости соблюдения скоростного режима в соответствии со знаками.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции призвали псковичей быть внимательнее в сложных погодных условиях.