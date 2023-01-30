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Общество

Каток в Финском парке Пскова закрыли из-за погодных условий

Каток в Финском парке Пскова закрыт из-за погодных условий, сообщается на странице стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, каток в Финском парке будет закрыт из-за погодных условий, о начале работы катка сообщим дополнительно», - говорится в посте.

Напомним, что каток в Финском парке открылся 17 декабря. В этом году там установили обновлённое ограждение, видеонаблюдение, отапливаемый модуль для проката и стали выдавать новые прокатные коньки разных размеров. 

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону 50-00-26.

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