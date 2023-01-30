На экраны вышел фильм о подъеме истребителя из озера в Псковской области

13:14, 30 января 2023, ПАИ

Телекомпания «Арсенал» сняла фильм «История одного боя» о работе псковских поисковиков и приурочила его выпуск ко Дню освобождения Новосокольников, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Фильм рассказывает о непростой работе наших поисковиков и, в частности, о том, как проходил подъём самолёта из озера Смертное в Новосокольническом районе. Вместе с машиной подняли и останки пилота», - говорится в сообщении.

Фильм можно посмотреть в группе ПО ВППОО «След «Пантеры» в соцсети «ВКонтакте».

Работы по подъёму самолёта Як-9Т времён Великой Отечественной войны проводились в прошлом году и продолжатся в 2023-м. В проведении работ принимают участие представители ПО ВППОО «След «Пантеры» совместно с поисковыми отрядами города Новосокольники «Поиск» и «Грифон», «Поиск-97» Пыталовского района, водолазной группой из Тверской области, экспедиционным центром Министерства обороны РФ и Русским географическим обществом.