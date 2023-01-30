Елена Бибикова разъяснила, кто имеет право на доплаты к пенсии
Человек имеет право на доплаты к пенсии, если у него на иждивении нетрудоспособные дети и близкие родственники. Об этом сообщила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.
Среди имеющих право на доплаты — все пенсионеры, неработающие и работающие, имеющие на иждивении нетрудоспособных:
– детей в возрасте до 18 лет (факт подтверждения иждивения не требуется) или детей от 18 до 23 лет, если они учатся (подтверждается справкой из учебного заведения) или получили инвалидность до совершеннолетия и не осуществляют трудовую деятельность;
– братьев, сестёр, внуков до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, обязанных по закону их содержать.
Они имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности на 1/3, но не более чем на троих иждивенцев, исходя из размера фиксированной выплаты (без учёта повышения инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет).
Так, если с 1 января 2023 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 7567,33 рубля, то на одного иждивенца пенсионер получит 2522,44 рубля, на двоих — 5044,88 рубля, на троих и более — 7567,33 рубля.
Важно, что назначение доплаты носит заявительный характер. Право на увеличение пенсии имеют оба родителя.
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