Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Бибикова разъяснила, кто имеет право на доплаты к пенсии

Человек имеет право на доплаты к пенсии, если у него на иждивении нетрудоспособные дети и близкие родственники. Об этом сообщила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

Среди имеющих право на доплаты — все пенсионеры, неработающие и работающие, имеющие на иждивении нетрудоспособных:

– детей в возрасте до 18 лет (факт подтверждения иждивения не требуется) или детей от 18 до 23 лет, если они учатся (подтверждается справкой из учебного заведения) или получили инвалидность до совершеннолетия и не осуществляют трудовую деятельность; 

– братьев, сестёр, внуков до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, обязанных по закону их содержать.

Они имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности на 1/3, но не более чем на троих иждивенцев, исходя из размера фиксированной выплаты (без учёта повышения инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет). 

Так, если с 1 января 2023 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 7567,33 рубля, то на одного иждивенца пенсионер получит 2522,44 рубля, на двоих — 5044,88 рубля, на троих и более — 7567,33 рубля.   

Важно, что назначение доплаты носит заявительный характер. Право на увеличение пенсии имеют оба родителя.

Ранее Елена Бибикова рассказала, можно ли досрочно получить накопительную пенсию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2023

Около 1,5 млрд рублей кредитных средств могут получить предприятия АПК Псковской области
30 января 2023

Елена Бибикова разъяснила, кто имеет право на доплаты к пенсии
30 января 2023

Выпуск «Территории закона» о мошенничестве выйдет в эфир «Первого Псковского»
30 января 2023

Новый исправительный центр открылся в Красногородском районе
30 января 2023

Фермерские продукты могут купить псковичи на маркетплейсе Россельхозбанка

30 января 2023

Псковские флористы нашли альтернативу голландским цветам

30 января 2023

ВИДЕО Псковичей призвали не блокировать подъезд к мусорным площадкам
30 января 2023

Итоги работы Росреестра обсуждают в медиацентре ПАИ


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...