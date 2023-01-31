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Общество

Студенты филиала ПсковГУ поборолись за кубок генерала Якубова

Команда филиала ПсковГУ в Великих Луках приняла участие в V, юбилейной, открытой оборонно-спортивной игре на кубок генерального инспектора Минобороны РФ, почетного гражданина Великих Лук, генерала армии Юрия Якубова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Мероприятие прошло среди юнармейских отрядов, молодежных военно-патриотических клубов, организаций и образовательных учреждений Псковской области и было посвящено 80-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

Команду учебного учреждения представили студенты Егор Амбросов, Алина Боброва, Степан Иванов, Егор Лобанов, Ксения Шелевахо и капитан Артем Филиппов.

«Ребята достойно прошли все этапы испытаний, продемонстрировав умения работать в команде, навыки в выполнении поставленных задач и хороший уровень физической подготовки», - отметили в университете.

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