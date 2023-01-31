Михаил Ведерников: Красная Армия одним из первых выбила Куньинский район из рук врага

12:57, 31 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с 81-годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Обращение в связи с памятной датой он разместил в своем телеграм-канале.

«Это один из первых районов Псковской области, который Красная Армия выбила из рук врага. В рассекреченных архивах благодаря экспедициям поисковых отрядов обнаруживается всё больше свидетельств мужества и отваги защитников, непреклонности мирных жителей», - написал глава региона.

Михаил Ведерников выразил слова благодарности всем ныне живущим ветеранам: «Низкий вам поклон за воинский и трудовой подвиг, за подаренную возможность жить на прекрасной Псковской земле, в свободной и великой стране - России!»

Он пожелал всем жителям Куньинского района здоровья, благополучия, успехов и мирного неба над головой.

Ранее сообщалось, что состоялся торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине освобождения Куньинского района от немецко-фашистских захватчиков.