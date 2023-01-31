Михаил Ведерников: Красная Армия одним из первых выбила Куньинский район из рук врага
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с 81-годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Обращение в связи с памятной датой он разместил в своем телеграм-канале.
«Это один из первых районов Псковской области, который Красная Армия выбила из рук врага. В рассекреченных архивах благодаря экспедициям поисковых отрядов обнаруживается всё больше свидетельств мужества и отваги защитников, непреклонности мирных жителей», - написал глава региона.
Михаил Ведерников выразил слова благодарности всем ныне живущим ветеранам: «Низкий вам поклон за воинский и трудовой подвиг, за подаренную возможность жить на прекрасной Псковской земле, в свободной и великой стране - России!»
Он пожелал всем жителям Куньинского района здоровья, благополучия, успехов и мирного неба над головой.
Ранее сообщалось, что состоялся торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине освобождения Куньинского района от немецко-фашистских захватчиков.
Михаил Ведерников: Красная Армия одним из первых выбила Куньинский район из рук врага
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