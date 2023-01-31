Более девяти тысяч незаконно мобилизованных россиян возвращены домой
Девять тысяч незаконно мобилизованных граждан России уже возвращены домой, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сегодня, 31 января.
«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованными», - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Также Игорь Краснов заявил, что в ходе частичной мобилизации в России была выявлена масса проблем. «Мобилизация давно не проводилась, выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком», - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Псковской области не выявлено уклонистов от частичной мобилизации.
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