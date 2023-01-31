Более девяти тысяч незаконно мобилизованных россиян возвращены домой

14:44, 31 января 2023, ПАИ

Девять тысяч незаконно мобилизованных граждан России уже возвращены домой, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сегодня, 31 января.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованными», - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Также Игорь Краснов заявил, что в ходе частичной мобилизации в России была выявлена масса проблем. «Мобилизация давно не проводилась, выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Псковской области не выявлено уклонистов от частичной мобилизации.